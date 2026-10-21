Суд вынес приговор по делу о мошенничестве в новосибирском аквапарке

По делу о мошенничестве с имуществом аквапарка в Новосибирске вынесен приговор Суд вынес приговор по делу о мошенничестве в новосибирском аквапарке

Москва21 окт Вести.В Москве Пресненский районный суд 20 октября завершил рассмотрение уголовного дела в отношении главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Он признан виновным в хищении около 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд приговорил Мельникова к 4, 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 900 000 рублей. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего ООО "ВДТ Строй". В его пользу с осужденного взыскано более 4,2 млрд рублей.

По имеющейся информации, Мельников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.