Москва17 ноя Вести.В Москве Мещанский районный суд вынес приговор в отношении бывшего столичного банкира, экс-председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка и экс-совладельца сетей "Азбука вкуса" и "Кофе Хауз" Андрея Вдовина, скрывшегося от следствия в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вдовин признан виновным и заочно осужден на 6 лет колонии, передает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей уточнил источник

Также суд удовлетворил гражданский иск госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" и взыскал с Вдовина почти 550 млн рублей.

Для обеспечения исполнения гражданского иска аресты наложены на многомиллионное имущество самого Вдовина и его бывшей супруги: денежные средства, автомобили, квартиру, земельные участки и здание.

По материалам следствия, в 2015 году перед банкротством Финпромбанка Вдовин взял необеспеченный заем, тем самым, помог руководителям вывести из кредитного учреждения 11 млн долларов.