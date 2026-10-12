В Коми оставили арест на имущество и счета Зарубина на 1,6 млрд рублей

Суд в Коми оставил под арестом имущество бизнесмена Зарубина на 1,6 млрд рублей В Коми оставили арест на имущество и счета Зарубина на 1,6 млрд рублей

Москва12 окт Вести.В Сыктывкаре суд сохранил арест на имущество и драгоценности бизнесмена Александра Зарубина, осужденного за мошенничество. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Зарубин сбежал за границу в сентябре 2015 года и скрылся от следствия. Остальные фигуранты дела, включая бывших глав Республики Коми Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова, уже осуждены и отбыли наказание.

Общая сумма арестованных активов Зарубина и его родственников (машины, драгоценности, часы и деньги на счетах) превысила 1,603 миллиарда рублей.

Сыктывкарский городской суд Республики Коми сохранил арест на имущество и драгоценности осужденного за мошенничество бизнесмена Александра Зарубина… Стоимость арестованных машин, драгоценностей, часов и банковских счетов Зарубина и его родственников превысила 1,603 млрд рублей говорится в публикации

В частности, под арестом остаются автомобили на 12 миллионов рублей, часы известных брендов на 139 миллионов, драгоценности на 4,5 миллиона, деньги на счетах Зарубина на 104 миллиона и на счетах его близкого родственника на 119 миллионов рублей. Также арестовано 1,1 миллиарда рублей - доля офшорной организации, бенефициаром которой был Зарубин.

Суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего АО "Коми холдинговая компания": с Зарубина солидарно с Гайзером и другими фигурантами взыскано 63,212 миллиона рублей.

Ранее, 12 октября, Сыктывкарский городской суд заочно вынес Зарубину приговор: 10 лет колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и лишение звания "Заслуженный работник Республики Коми". Его признали виновным в мошенничестве и легализации средств в особо крупном размере.