Экс-генпрокурор РФ назвал Чубайса вором, который должен сидеть в тюрьме Экс-генпрокурор РФ: Чубайс – вор, который должен сидеть в тюрьме

Москва27 окт Вести.Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов назвал экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса вором, который должен сидеть в тюрьме.

По его словам, которые приводит KP.RU, Чубайс успел продать около 10 имущественных объектов, однако все остальное будет возвращено в актив государства.

У нас уголовное преследование должно быть осуществлено до достижения результата, вор должен сидеть в тюрьме сказал Скуратов

Ранее сообщалось, что суд сможет взыскать многомиллиардные долги с Чубайса за счет ранее арестованного имущества. По словам журналистов, судебные приставы запустили процедуру взыскания почти 20 миллиардов рублей, 17,74 миллиарда рублей из которых приходится на возмещение ущерба госкорпорации, еще порядка 2,13 миллиарда рублей — на исполнительские сборы.