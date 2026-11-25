Глава Мурманской области Чибис не согласился с обвинением Губернатор Мурманской области Чибис отрицает вину в растрате

Москва25 ноя Вести.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, арестованный на два месяца по делу о растрате бюджетных средств, не признал вину. Об этом сообщает ИС "Вести".

С обвинением не согласен. Я честно и искренне работал именно в интересах севера. Уверен, что и на следствии, и в суде мне удастся доказать свою невиновность и противостоять оговорам процитировал заявление Чибиса его адвокат

Глава Мурманской области также через адвоката передал благодарности всем, кто его поддерживает.

Губернатора задержали 23 ноября. В деле о растрате присутствует еще ряд фигурантов – по данным МВД, преступная группа вывела из бюджета Министерства строительства Мурманской области более 39 миллионов рублей и еще свыше 1 миллиарда рублей было растрачено.