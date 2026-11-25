Два чиновника и бизнесмен арестованы по делу Чибиса

Два чиновника и бизнесмен содержатся под стражей по делу Чибиса Два чиновника и бизнесмен арестованы по делу Чибиса

Москва25 ноя Вести.По делу губернатора Андрея Чибиса взяты под стражу два чиновника и бизнесмен. Бывший руководитель представительства правительства Мурманской области Ашот Баблумян, бизнесмен Оганес Шанкоян и генеральный директор госпредприятия "Мурманскводоканал" Андраник Мусатян содержатся в СИЗО, передает ТАСС.

Как уточняется, некоторые из арестованных сотрудничают со следствием.

Они сотрудничают со следствием. Баблумян дал показания, в том числе о возможной причастности губернатора Чибиса сообщили ТАСС в правоохранительных органах

Ранее стали известны подробности задержания губернатора Мурманской области.

Чибис стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, растрате и незаконных валютных операциях. По версии следствия, речь идет о предполагаемом хищении более 39 млн рублей из бюджета Министерства строительства Мурманской области, растрате свыше 1 млрд рублей, выделенных Министерством транспорта региона на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск.