Андрея Чибиса доставили в Мещанский суд Москвы для избрания меры пресечения

Андрей Чибис доставлен в суд, где рассмотрят ходатайство следствия о его аресте Андрея Чибиса доставили в Мещанский суд Москвы для избрания меры пресечения

Москва25 ноя Вести.Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса привезли в Мещанский районный суд Москвы. Там будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании для него меры пресечения, сообщает информационная служба "Вести.

Чибис в суд доставлен сообщил корреспондент ИС "Вести"

Отмечается, что следствие настаивает на аресте.

Губернатора задержали 23 ноября. По данным МВД, организованная группа похитила из бюджета Министерства строительства Мурманской области больше 39 миллионов рублей, растратила свыше 1 миллиарда рублей, предназначенных для реконструкции трассы Апатиты - Кировск, а также провела незаконные валютные операции.

Чибис возглавлял Мурманскую область с 2019 года.