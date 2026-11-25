Москва25 нояВести.Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса привезли в Мещанский районный суд Москвы. Там будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании для него меры пресечения, сообщает информационная служба "Вести.
Чибис в суд доставленсообщил корреспондент ИС "Вести"
Отмечается, что следствие настаивает на аресте.
Губернатора задержали 23 ноября. По данным МВД, организованная группа похитила из бюджета Министерства строительства Мурманской области больше 39 миллионов рублей, растратила свыше 1 миллиарда рублей, предназначенных для реконструкции трассы Апатиты - Кировск, а также провела незаконные валютные операции.
Чибис возглавлял Мурманскую область с 2019 года.