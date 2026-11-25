Заседание по мере пресечения губернатору Чибису должно начаться в Мещанском суде

Андрею Чибису могут избрать меру пресечения в Мещанском суде Москвы Заседание по мере пресечения губернатору Чибису должно начаться в Мещанском суде

Москва25 ноя Вести.В Мещанском районном суде Москвы в ближайшее время начнется заседание, на котором решат, какую меру пресечения избрать губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Об этом сообщила информационная служба "Вести".

У здания суда собрались журналисты. Туда же прибыл автозак. Не исключено, что в нем в зал заседаний доставили самого Чибиса.

К зданию Мещанского суда Москвы подъехал автозак. Не исключено, что на нем доставили в зал суда для избрания меры пресечения Андрея Чибиса отметил корреспондент ИС "Вести"

Ранее сообщалось, что следствие просит отправить губернатора под стражу. Чибис руководил Мурманской областью с 2019 года. Вечером 23 ноября Андрея Чибиса задержали по делу о хищении бюджетных средств.