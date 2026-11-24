Москва24 ноя Вести.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был задержан прямо у трапа самолета, когда прилетел в Москву в рабочую командировку, пишет KP.RU.

По сведениям издания, он не подозревал ничего внештатного и спокойно прибыл в столицу регулярным рейсом, но силовики сняли его прямо с трапа и доставили к следователям.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали прямо у трапа самолета говорится в публикации

Отмечается, что параллельно с допросом главы региона в Москве следственные действия шли в здании правительства в Мурманске.

Губернатор Чибис, ставший фигурантом уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, растрате и незаконных валютных операциях, был задержан в качестве подозреваемого вечером 23 ноября.

Сегодня сообщалось, что уже в ближайшее время суд в Москве может избрать ему меру пресечения.