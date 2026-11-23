Губернатору Мурманской области Чибису могут избрать меру пресечения уже завтра

Суд в Москве может избрать меру пресечения губернатору Чибису уже завтра Губернатору Мурманской области Чибису могут избрать меру пресечения уже завтра

Москва23 ноя Вести.Мещанский суд Москвы может избрать меру пресечения губернатору Мурманской области Андрею Чибису во вторник, 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что Андрей Чибис задержан в связи с делом о хищениях 39 млн рублей и растрате более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты – Кировск.

Следователь уже завтра может выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Чибису отмечается в сообщении

Сейчас Андрей Чибис задержан в качестве подозреваемого. Известно, что задержание провели сотрудники МВД России.

По словам источника, мера пресечения может быть связана с лишением свободы. Речь, в том числе, может идти о домашнем аресте или заключении под стражу.