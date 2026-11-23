Губернатора Мурманской области подозревают в растрате средств на ремонт дороги

Чибису инкриминируется растрата средств, выделенных на реконструкцию дороги Губернатора Мурманской области подозревают в растрате средств на ремонт дороги

Москва23 ноя Вести.Губернатору Мурманской области Андрею Чибису инкриминируются хищение, незаконные валютные операции, а также растрата бюджетных средств на ремонт дороги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

Ранее стало известно, что 23 ноября был задержан Андрей Чибис. Он сотрудничает со следствием.

Следователи продолжают предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 статьи 159, ч. 4 статьи 160, пунктами "а", "б" ч. 3 статьи 193.1 УК РФ.

Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции отмечается в сообщении

Расследование уголовного дела на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.