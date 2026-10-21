Перед судом в Хабаровске предстанет подрядчик за хищение из бюджета 132 млн руб. Дорожные строители в Хабаровске обвиняются в хищении из бюджета 132 млн рублей

Москва21 окт Вести.В отношении директора и его заместителя строительной компании Хабаровска возбуждено уголовное дело, они обвиняются в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

Установлено, что в 2022-2023 годах предприниматели в рамках госпрограммы заключили четыре госконтракта с Хабаровским управлением автомобильных дорог на ремонт дороги с. Селино – г. Николаевск-на-Амуре. С мая по декабрь 2023 года обвиняемые внесли в акты приемки недостоверные сведения об объемах и площади работ. На основании этих данных заказчик перечислил деньги подрядной организации. В итоге, бюджету причинен ущерб на более 132 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде говорится в сообщении

Уточняется, что на принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест.