Директор предприятия под Хабаровском пойдет под суд за 2,5 млн долга по зарплате

Директор организации в Хабаровском крае будет осужден за невыплату зарплаты Директор предприятия под Хабаровском пойдет под суд за 2,5 млн долга по зарплате

Москва28 сен Вести.Директор предприятия в Хабаровском крае предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы, совершенной из корыстной заинтересованности, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере МАХ.

По данным прокурорской проверки, руководитель организации с декабря 2025 года по апрель 2026 года не выплачивал зарплату двадцати сотрудникам.

Общая сумма задолженности превысила 2,5 млн рублей. Несмотря на наличие у директора финансовой возможности для погашения долгов, он использовал средства предприятия на цели, не связанные с выплатой заработной платы. В ходе следствия обвиняемый в полном объеме погасил задолженность по оплате труда перед сотрудниками написали в пресс-службе

Уголовное дело направлено в Советско-Гаванский городской суд для рассмотрения по существу.