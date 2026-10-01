Осуждены трое фигурантов дела о хищении 146 млн при строительстве на Кубани

На Кубани осуждены трое фигурантов дела о хищении 146 млн рублей Осуждены трое фигурантов дела о хищении 146 млн при строительстве на Кубани

Москва27 окт Вести.Октябрьский районный суд Новороссийска вынес обвинительный приговор Олегу Бойченко, Николаю Савичу и Виктору Папирныку по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствие установило, что с сентября 2018 по декабрь 2020 года подсудимые в составе организованной группы похитили средства федерального бюджета, выделенные на выполнение гособоронзаказа — установку отбойных устройств на причалах Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Работы велись через компанию "Портгидрострой", которой руководил Савич. Вместо предусмотренных контрактами изделий были установлены конструкции, не соответствовавшие техническим требованиям, а для видимости исполнения оформлялись документы с недостоверными сведениями, на основании которых производилась оплата.

Ущерб бюджету составил 146 492 105 рублей 34 копейки. Суд назначил наказание: Бойченко — 7 лет лишения свободы, Савичу — 6 лет, Папирныку — 6 лет 6 месяцев. Все трое будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.