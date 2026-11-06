Экс-министра ГО и ЧС Кубани приговорили к 6,5 годам за превышение полномочий

Суд вынес приговор в отношении бывшего министра ГО и ЧС Кубани Сергея Штрикова Экс-министра ГО и ЧС Кубани приговорили к 6,5 годам за превышение полномочий

Москва6 ноя Вести.Бывший министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков признан судом виновным в превышении должностных полномочий, ему назначено наказание в виде 6,5 лет колонии и взыскано возмещение ущерба в размере более 14 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Первомайский районный суд г. Краснодара огласил приговор в отношении Сергея Штрикова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Также Штрикова лишили звания майора полиции.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2024 года экс-чиновник дал подчиненным распоряжение подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже состоявшегося аукциона по возведению модульного здания пожарного депо. В итоге его результаты отменили, а при повторных торгах победителем стала организация, чьи интересы лоббировал Штриков.