Стало известно, какой срок может грозить губернатору Чибису Адвокат Минов: главе Мурманской области Чибису может грозить до 15 лет тюрьмы

Москва24 ноя Вести.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет, если суд придет к выводу, что он виновен во всех вменяемых ему преступлениях. Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Минов.

В случае признания губернатора Мурманской области Андрея Чибиса виновным по всем инкриминируемым статьям ему может грозить до 15 лет лишения свободы по совокупности преступлений заявил Минов

Он отметил, что по двум статьям, преступления по которым инкриминируют Чибису, предусмотрен максимальный срок наказания до 10 лет лишения свободы. Еще по одной статье, по которой главе Мурманской области также предъявлено обвинение, наказание составляет от 5 до 10 лет лишения свободы. Окончательное наказание будет определяться путем частичного или полного суммирования сроков по всем статьям, пояснил адвокат. В случае губернатора Чибиса наказание не может быть больше 15 лет лишения свободы.

Минов подчеркнул, что "до тех пор, пока не вступит в законную силу приговор суда, губернатор Чибис считается невиновным".

Главу Мурманской области Андрея Чибиса задержали в Москве в понедельник, 23 ноября. Чиновника подозревают в растрате средств, выделенных на ремонт дороги. Кроме того, Чибису инкриминируются хищение и незаконные валютные операции.

Ранее стало известно, когда задержанному губернатору Чибису могут избрать меру пресечения.