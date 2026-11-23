РЕН ТВ: полиция приехала к элитному дому в Москве, где находится квартира Чибиса

Полиция приехала к дому в Москве, где расположена квартира губернатора Чибиса РЕН ТВ: полиция приехала к элитному дому в Москве, где находится квартира Чибиса

Москва23 ноя Вести.Сотрудники московской полиции приехали к дому, где расположена квартира задержанного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что высокопоставленному чиновнику инкриминируют растрату средств, выделенных на реконструкцию дороги, а также в незаконные валютные операции.

Дом располагается в престижном районе Хамовники сказано в публикации

В настоящее время с Андреем Чибисом проводятся следственные действия, он сотрудничает со следствием.

По данным МВД, ущерб по делу главы региона превышает 1 млрд рублей.

Кроме того, министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова рассказала, что в здании правительства Мурманской области проводятся оперативные мероприятия.