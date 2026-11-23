Москва23 нояВести.Сотрудники московской полиции приехали к дому, где расположена квартира задержанного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что высокопоставленному чиновнику инкриминируют растрату средств, выделенных на реконструкцию дороги, а также в незаконные валютные операции.
Дом располагается в престижном районе Хамовникисказано в публикации
В настоящее время с Андреем Чибисом проводятся следственные действия, он сотрудничает со следствием.
По данным МВД, ущерб по делу главы региона превышает 1 млрд рублей.
Кроме того, министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова рассказала, что в здании правительства Мурманской области проводятся оперативные мероприятия.