У задержанного губернатора Чибиса обнаружили таунхаус в Испании Aif.ru рассказал о недвижимости и зарубежных активах Андрея Чибиса

Москва23 ноя Вести.Правоохранительные органы задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по подозрению в хищениях. Факт проведения следственных действий с главой региона подтвердили в областном правительстве.

На фоне расследования в aif.ru обратили внимание на имущественную декларацию чиновника, представленную в Центризбирком летом 2026 года. Согласно документу, Чибис владеет тремя земельными участками в Мурманской области, двумя квартирами и нежилыми объектами в Москве, а также таунхаусом в Испании площадью 176 кв. метров, купленным в 2012 году.

Задекларированный доход губернатора за 2025 год составил 5,1 млн рублей, а остаток средств на банковских счетах — 7,2 млн рублей.