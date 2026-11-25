Суд в Москве отправил Андрея Чибиса под стражу на два месяца

Главу Мурманской области Андрея Чибиса арестовали на два месяца Суд в Москве отправил Андрея Чибиса под стражу на два месяца

Москва25 ноя Вести.Мещанский суд Москвы арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на два месяца. Об этом стало известно ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что Чибиса доставили в Мещанский районный суд для рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения. Следствие настаивало на аресте.

Задержание губернатора состоялось 23 ноября. По данным МВД, преступная группа вывела из бюджета Министерства строительства Мурманской области более 39 миллионов рублей. Еще свыше 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты - Кировск, было растрачено. Кроме того, фигуранты провели незаконные валютные операции.

Андрей Чибис возглавлял Мурманскую область с 2019 года.