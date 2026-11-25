Москва25 ноя Вести.Следствие ходатайствует об избрании губернатору Мурманской области Андрею Чибису меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Ожидается, что этот вопрос будет рассматриваться сегодня, 25 ноября.

Чибис, возглавлявший Мурманскую область с 2019 года, был задержан по делу о хищении бюджетных средств вечером 23 ноября.

Следствие просит Мещанский районный суд Москвы арестовать Чибиса. Ходатайство будет рассмотрено в среду говорится в сообщении

По сведениям СМИ, это произошло, когда чиновник, прилетевший в Москву в рабочую командировку, сошел с трапа самолета.

По версии следствия, группа лиц похитила бюджетные средства областного министерства строительства на сумму свыше 39 млн рублей, растратила более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, и провела незаконные валютные операции.

Ранее сегодня стало известно, что по делу Андрея Чибиса взяты под стражу два чиновника и бизнесмен.