Экс-министра Абызова отправили в колонию строгого режима на 14 лет Экс-министра Абызова приговорили к 14 годам колонии и взыскали 353,75 млн рублей

Москва11 ноя Вести.Таганский суд Москвы приговорил бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова к 6,5 года колонии по второму делу – о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании. По совокупности приговоров ему назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщило агентство ТАСС.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Абызову четырнадцать лет в колонии строгого режима заявила судья

Суд также удовлетворил гражданский иск Российской венчурной компании и взыскал с Абызова 353 миллиона 750 тысяч рублей.

Гражданский иск к Абызову удовлетворить, взыскать 353 млн 750 тыс. рублей цитирует слова судьи агентство ТАСС

Государственный обвинитель в прениях просил для Абызова 15 лет колонии и штраф 90 миллионов рублей, а также лишение права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в госорганах на три года. Защита просила его оправдать.

Ранее, в конце декабря 2023 года, Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денег, полученных преступным путем, незаконном участии в предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе. Тогда ему назначили 12 лет колонии строгого режима и штраф 80 миллионов рублей, а других фигурантов дела приговорили к срокам от 5 до 12 лет. Суд также лишил Абызова ордена Дружбы и запретил ему три года после освобождения занимать руководящие должности в государственных органах.

Вину по всем инкриминируемым преступлениям сам Абызов не признавал - начиная со стадии предварительного следствия и во всех судебных инстанциях он просил об оправдании.

В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры постановил взыскать в пользу государства имущество и средства Абызова и подконтрольных ему компаний - тогда их оценивали в 32,5 миллиарда рублей. Приставы начали изымать имущество только в октябре 2025 года, и на тот момент оно стоило уже 26 миллиардов рублей.