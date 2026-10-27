Экс-главе администрации президента Азербайджана дали 14 лет условно за госизмену Суд вынес приговор экс-главе администрации президента Азербайджана Мехтиеву

Москва27 окт Вести.Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес решение по делу бывшего главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, которого обвиняли в госизмене.

Об этом сообщает местное информагентство APA.

Согласно решению суда, Мехтиева приговорили к 14 годам лишения свободы.

Однако приняв во внимание возраст подсудимого (88 лет) и состояние его здоровья в связи с имеющимися заболеваниями, суд постановил, руководствуясь положениями статьи 70 Уголовного кодекса Азербайджана, считать назначенное наказание условным.

Рамиз Мехтиев занимал пост главы администрации президента Азербайджана в период с 1995 по 2019 год, а в 2019 году возглавил Национальную академию наук Азербайджана.

В октябре 2025 года в отношении Мехтиева было возбуждено уголовное дело. Экс-чиновника обвиняли сразу по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: это статьи 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).

Ранее стало известно, что бывший глава министерства обороны Грузии приговорен к 2,5 годам тюрьмы за призывы к свержению власти.