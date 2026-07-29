Участников шествия с флагами СССР в Баку приговорили к срокам до двух лет

В Азербайджане вынесли приговор участникам акции с советскими флагами Участников шествия с флагами СССР в Баку приговорили к срокам до двух лет

Москва29 июл Вести.В Азербайджане суд вынес приговор участникам акции, которые вышли на улицу с советскими флагами. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.

По данным агентства, Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли получили по два года лишения свободы. Эльчина Байрамлы и Мехмана Зейналова приговорили к полутора годам.

Как отмечает АПА, все они были осуждены по делу о попытке провести шествие с флагом СССР в Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна не была независимой в период существования СССР и не обладала полноценными правами. По его словам, народ республики знает, что значит "быть колонией".