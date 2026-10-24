Суд в Москве взыскал с иноагентов 40 млн рублей по иску Олега Дерипаски

Суд удовлетворил иск Дерипаски о защите репутации после видео иноагентов Суд в Москве взыскал с иноагентов 40 млн рублей по иску Олега Дерипаски

Москва24 окт Вести.Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации, где ответчиками выступили Ирина Алеман, Мария Певчих, Сергей Ежов и Ольга Романова (иноагенты в РФ, внесены в список террористов и экстремистов в России). Об это рассказал адвокат предпринимателя Алексей Мельников в беседе с ТАСС.

Решением инстанции распространяемые ими сведения признаны не соответствующими действительности, с них взыскана компенсация в размере 40 миллионов рублей.

Суд согласился, что эти сведения являются не соответствующими действительности, обязал ответчиков удалить видеоролик и опубликовать опровержение. Взыскал с них сумму компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей приводит агентство слова своего собеседника

Дерипаска обратился в суд после публикации ролика на платформе YouTube, в котором ответчики обвиняли его в совершении ряда различных преступлений, в том числе коррупционной направленности.