Суд взыскал с Полонского 25 млн рублей по иску Дерипаски о защите достоинства

Полонского обязали выплатить Дерипаске 25 млн рублей Суд взыскал с Полонского 25 млн рублей по иску Дерипаски о защите достоинства

Москва2 окт Вести.Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя Олега Дерипаски в судебном споре против бизнесмена Сергея Полонского о защите деловой репутации.

Исковое заявление с требованием компенсации в 1 миллиард рублей поступило в суд Москвы в июне.

Как сообщил в комментарии ТАСС адвокат истца Алексей Мельников, суд признал распространенные ответчиком сведения ложными и обязал Полонского разместить официальное опровержение на своей персональной интернет-странице. Кроме того, суд постановил взыскать с Полонского 25 миллионов рублей.

Мельников пояснил, что поводом для обращения в суд стала публикация оскорбительной информации о незаконном присвоении Дерипаской чужих активов и инвестиционных проектов в строительной сфере.