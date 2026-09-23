Суд в Вене обязал Rasperia Trading Ltd выплатить банку Raiffeisen 3,15 млрд евро Суд в Вене обязал Rasperia заплатить банку Raiffeisen €3,15 млрд

Москва23 сен Вести.Суд в Вене (Австрия) заочно обязал компанию Rasperia Trading Limited, подконтрольную Олегу Дерипаске, выплатить Raiffeisen Bank International (RBI) и его российской "дочке" Райффайзенбанку 3,15 млрд евро, сообщает RBI.

Rasperia Trading Limited получила четыре недели на оспаривание решения суда, иначе это решение вступит в силу.

RBI намерен обратиться к австрийскому финансовому регулятору с просьбой разрешить использование замороженных в Австрии в соответствии с санкциями Евросоюза (ЕС) активов Rasperia Trading Limited для исполнения решения суда.

Причиной конфликта между RBI и Rasperia Trading Limited стали 28,5 млн акций австрийского строительного концерна Strabag, принадлежащих Rasperia Trading Limited. Эти акции заморожены в ЕС после введения санкций против Дерипаски.

В российских судах Rasperia Trading Limited смогла добиться взыскания с АО "Райффайзенбанк" денежных средств в счет ущерба, вызванного блокировкой акций и невозможностью получать по ним дивиденды и иные выплаты.

В январе 2025 года Rasperia Trading Limited добилась решения суда о взыскании с банка более 2 млрд евро, а в декабре того же года - еще 339 млн евро.

Вслед за этим RBI решил добиваться через австрийские суды взыскания с Rasperia Trading Limited 3,15 млрд.