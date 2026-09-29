Экс-супруга Диброва может увеличить сумму иска к Товстик за пост в соцсетях Экс-супруга Диброва может увеличить сумму пятимиллионного иска к Товстик

Москва29 сен Вести.Сумма иска бывшей жены Дмитрия Диброва Полины к экс-супруге бизнесмена Романа Товстика Елене может увеличиться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Полины Дибровой.

Требования в 5 миллионов пока не меняли, будем решать об увеличении суммы по ходу дела заявила адвокат

Причиной подачи иска стал пост Елены Товстик в соцсети. По мнению Дибровой, публикация содержит сведения, не соответствующие действительности. Истица требует выплатить 5 миллионов рублей компенсации и судебную неустойку, удалить сам пост и опровергнуть его содержание, так как он порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.