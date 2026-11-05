Google привлекли к ответственности по долгам "Гугла" на 91,5 квинтиллиона рублей

Суд привлек Google к ответственности по долгам "Гугла" Google привлекли к ответственности по долгам "Гугла" на 91,5 квинтиллиона рублей

Москва5 ноя Вести.Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности три иностранные структуры Google по долгам разорившегося российского ООО "Гугл". Речь идет о более чем 91,5 квинтиллиона рублей (20-значное число). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Таким образом, суд удовлетворил заявление Валерия Таляровского, конкурсного управляющего "Гугла", к двум американским и одной ирландской компании - Google International LLC, Google LLC и Google Ireland.

Точный размер ответственности будет определен после окончания расчетов с кредиторами.

Столь астрономическая сумма получилась после вынесения судами решений по искам российских СМИ к Google. В исках, частности, со стороны телеканалов, содержалось требование разблокировать каналы истцов на YouTube.

По этим делам суды выносили решения о назначении штрафов структурам Google за неисполнение решение. По мере неисполнения решений штрафы увеличивались в геометрической прогрессии.