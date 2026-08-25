Суд в России отклонил кассации Google на взыскание средств в пользу "Гугла"

Суд отклонил кассацию на взыскание 160 млрд рублей в пользу российского "Гугла" Суд в России отклонил кассации Google на взыскание средств в пользу "Гугла"

Москва25 авг Вести.Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы компаний Google Ireland Limited и Google LLC на взыскание около 160,3 млрд рублей в пользу ООО "Гугл". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Кассационные жалобы суд оставил без удовлетворения, сказали в суде.

В феврале арбитраж признал незаконными две сделки ООО "Гугл" и Google Ireland по заявлению конкурсного управляющего Валерия Таляровского.

Речь шла о расторжении договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключении такого же договора в апреле 2018 года, а также платежах российской "дочки" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года - свыше 373,7 миллиарда рублей.

Суд постановил взыскать в пользу "Гугла" денежные средства в размере около 101,7 миллиарда рублей и около 58,6 миллиарда рублей процентов.

В июне арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.