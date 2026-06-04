Москва4 июнВести.Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы поддержал нижестоящую инстанцию, которая по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского взыскала порядка 160,3 миллиарда рублей с компании Google Ireland Limited. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняется, суд отклонил апелляционные жалобы Google Ireland и американской Google International (материнской компании для "Гугла") на определение арбитражного суда Москвы, вынесенное в феврале.
Определение... оставить без изменения, жалобы - без удовлетворениясказала судья
В заявлении Таляровский попросил суд признать незаконными две сделки "Гугла" и Google Ireland - расторжение договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключение такого же договора в апреле 2018 года, а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере более 373,7 миллиарда рублей.
Он также призвал применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland в пользу "Гугла" около 101,7 миллиарда рублей и около 58,6 миллиарда рублей процентов. Суд первой инстанции требования удовлетворил.