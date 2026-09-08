Москва8 сенВести.Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей TikTok Pte. Ltd, признав его виновным в неисполнении обязанностей по осуществлению мониторинга соцсети и принятию мер по ограничению доступа к информации. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
8 сентября 2026 года признал TikTok Pte. Ltd виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети)говорится в сообщении
На такую же сумму были оштрафованы платформа Pinterest и сервис Twitch.