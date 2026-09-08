Административный штраф на 3,5 млн рублей выписан Pinterest и Twitch

Платформа Pinterest и сервис Twitch оштрафованы на 3,5 млн рублей Административный штраф на 3,5 млн рублей выписан Pinterest и Twitch

Москва8 сен Вести.Суд в Москве оштрафовал Pinterest и Twitch за распространение запрещенной информации. Каждой компании придется заплатить по 3,5 миллиона рублей. Решение вынес Таганский районный суд, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Pinterest Inc. и Twitch Interactive, Inc. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ, и суд назначил каждому наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что по этой же статье оштрафован TikTok Pte. Ltd.