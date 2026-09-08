Booking оштрафован за пропаганду и неудаление запрещенного контента Сервис поиска жилья Booking оштрафован на 6 млн рублей

Москва8 сен Вести.Таганский районный суд Москвы признал международный сервис бронирования жилья Booking виновным в нарушениях российского законодательства. Компания оштрафована на общую сумму 6 млн рублей — по 3 млн рублей за каждое из двух правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Booking.com B.V. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ и ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административных штрафов в общем размере 6 млн рублей говорится в сообщении

Два протокола были составлены по разным статьям Кодекса об административных правонарушениях. Первый — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета. Второй — за отказ удалить запрещенный контент со своей площадки.