Суд взыскал с бывшего гендиректора "Гугла" более 160 млрд рублей убытков Суд взыскал с экс-главы "Гугла" Карло Биондо 160,3 млрд рублей убытков

Москва5 ноя Вести.Арбитражный суд Москвы взыскал около 160,3 миллиарда рублей убытков с бывшего гендиректора российской "дочки" Google Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Заявление о взыскании убытков подал конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский.

Сумма сложилась из основного долга в 101,7 млрд рублей и процентов, которые составили около 58,6 млрд руб.

Убытки были причинены из-за расторжения договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года. Сделки совершались в тот период, когда "Гуглом" руководил Дасарио Биондо – итальянский управленец, построивший карьеру в крупных международных компаниях.