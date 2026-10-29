Москва29 окт Вести.ООО "Гугл" выплатило штрафы в размере 16,8 млрд рублей, начисленные Россией американской корпорации Google LLС. Об этом заявил конкурсный управляющий дочерней компании Валерий Таляровский в ходе заседания суда.

По его словам, 20 сентября 2026 года на расчетный счет российского "Гугла" поступили чуть более 16,7 млрд рублей, около 14,7 млрд из которых были списаны Федеральной службой судебных приставов в счет погашения административных штрафов. Еще более 2,1 млрд рублей были переведены самой ФССП по исполнительным счетам в пользу "Гугла". Еще около 2 млрд рублей ушли, в частности, на погашение требований ФНС России по текущим платежам и на выдачу более 400 млн рублей в качестве зарплат экс-работникам "Гугла".

Таляровский подчеркнул, что всего в конкурсную массу (имущество должника, используемое для удовлетворения финансовых требований в процессе банкротства) поступили более 18,8 млрд рублей.

Google многократно привлекался к административной ответственности за нарушение российского законодательства, в том числе за неудаление запрещенного контента и отказ соблюдать "закон о приземлении", который подразумевает открытие в РФ официального представительства корпорации, размещение на сайте формы для обратной связи для пользователей из России и регистрацию личного кабинета на портале Роскомнадзора.