Минюст признал иноагентами интернет-издание "Рабкор" и медиаменеджера Куроптева Минюст объявил иноагентами издание "Рабкор" и медиаменеджера Куроптева

Москва27 ноя Вести.Министерство юстиций РФ признало иностранными агентами медиаменеджера Егора Куроптева и интернет-издание "Рабкор". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр также включены общественный деятель Фатима Газиева, блогер Муса Ломаев и журналист Алексей Артюх.

20 ноября Минюст пополнил реестр лиц, к которым применяются временные ограничения. В него вошли актер Артур Смольянинов, политик Любовь Соболь, телеведущая Татьяна Лазарева (признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов).