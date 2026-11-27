Москва27 нояВести.Министерство юстиций РФ признало иностранными агентами медиаменеджера Егора Куроптева и интернет-издание "Рабкор". Об этом сообщается на сайте ведомства.
В реестр также включены общественный деятель Фатима Газиева, блогер Муса Ломаев и журналист Алексей Артюх.
20 ноября Минюст пополнил реестр лиц, к которым применяются временные ограничения. В него вошли актер Артур Смольянинов, политик Любовь Соболь, телеведущая Татьяна Лазарева (признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов).