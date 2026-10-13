Директор томской компании обвиняется в махинациях на 660 млн рублей Глава томской компании признался в финансовых махинациях на 660 млн рублей

Москва13 окт Вести.У представителей правоохранительных органов возникли вопросы к директору коммерческой организации в Томске.

Как сообщили в пресс-службе следственного управлении СК РФ по Томской области в MAX, бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов, совершении незаконных валютных операций и покушении на мошенничество.

В ведомстве пока не уточнили название организации, но сообщили, что она занимается оптовой торговлей и строительными работами.

По версии следствия, с октября 2023 года по март 2025 директор общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты НДС на сумму более 390 млн рублей. В налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения о заключенных договорах с контрагентами, налогооблагаемая база занижалась, а расходы, понесенные компанией, завышались.

Также мужчину обвинили в незаконных валютных операциях на 240 млн рублей и в покушении на мошенничество на 30 млн рублей. Общая сумма по трем эпизодам - 660 млн рублей.

Довести преступление до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку налоговым органом в возмещении налога было отказано сказано в сообщении

Фигурант признал вину, расследование продолжается.