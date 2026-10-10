В Тамбове задержаны подозреваемые в отмывании денег, похищенных у банков

В Тамбове 4 фигурантов подозреваются в отмывании 6 млн, похищенных у банков В Тамбове задержаны подозреваемые в отмывании денег, похищенных у банков

Москва10 окт Вести.В Тамбове задержаны четверо подозреваемых в отмывании более 6 миллионов рублей, похищенных у банков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б"ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Фигурантами проходят четверо жителей Тамбова говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года гендиректор компании и соучастники получили в банке 76 миллионов по 6 кредитным договорам, указав при оформлении ложную информацию о целях и условиях финансирования. После были проведены операции для легализации полученных незаконным путем средств.

Задержанных отпустили под подписку о невыезде. Следственные органы устанавливают другие возможные эпизоды и выясняют, кто еще причастен.