В Казани вынесен приговор 8 членам организованного преступного сообщества В Казани члены преступной группы осуждены за незаконную банковскую деятельность

Москва7 окт Вести.В Казани прокуратура Приволжского района поддержала обвинение в отношении 8 местных жителей, участников преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей.

По материалам дела, в 2019–2022 годах фигуранты, используя поддельные платежные поручения, перечисляли денежные средства на счета подконтрольных организаций.

Доход от незаконной деятельности превысил 54 млн рублей сообщает прокуратура Республики Татарстан в MAX

6 человек приговорены к срокам заключения от 5,5 до 10 лет и штрафам от 400 тысяч до 5 млн рублей. Двое подсудимых получили по 4,5 и 6 годам условно. Более 4,1 млн рублей, 5,3 тысяч долларов и 4 автомобиля обращены в доход государства.