В Магаданской области возбуждено дело о неуплате налогов почти на 760 млн рублей

Магаданский бизнесмен попался на неуплате почти на 760 млн рублей налогов В Магаданской области возбуждено дело о неуплате налогов почти на 760 млн рублей

Москва8 окт Вести.В Магаданской области против предпринимателя возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и невыплаты заработной платы на общую сумму почти 900 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Фигурант, возглавляя три фирмы, за несколько лет уклонился от уплаты налогов на сумму более 760 млн рублей … Также установлено, что указанный руководитель не платил зарплату своим работникам: в общей сложности 437 человек не получили положенные по закону выплаты – более 132 млн рублей говорится в канале ведомства на платформе MAX

В полиции уточнили, что преступления были выявлены во взаимодействии с представителями УФСБ региона и налоговой службы. Имя фигуранта и название его предприятий не раскрывается.