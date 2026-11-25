Бизнесмен на Камчатке не доплатил сотруднику более 900 тыс. рублей СК завел дело на Камчатке из-за невыплаты работнику 900 тыс. рублей зарплаты

Москва25 ноя Вести.В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту невыплаты работнику заработной платы в размере более 900 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

С июля 2021 года по март 2025 года генеральный директор организации, осуществляющей деятельность по оказанию туристских услуг, не выплачивал коммерческому директору Общества заработную плату, в результате чего образовалась задолженность на сумму более 900 тысяч рублей уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства дела.