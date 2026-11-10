Житель Камчатки 8 месяцев будет принудительно работать за неуплату алиментов Не плативший алименты отец на Камчатке будет принудительно работать 8 месяцев

Москва10 ноя Вести.К обязательным работам приговорен 53-летний житель Камчатки, отец двоих детей 16 и 9 лет, которым он на протяжении длительного времени не выплачивал алименты, сообщается в MAX-канале судов региона.

Суд признал виновным и приговорил его к 8 месяцам принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства говорится в сообщении

Установлено, что задолженность родителя перед несовершеннолетними превысила 1 млн рублей. Мужчина является индивидуальным предпринимателем. Со слов бывшей супруги (матери детей), он оказывает дочери и сыну лишь разовую помощь, которая носит несущественный характер. В январе текущего года его привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы, которые он отбыл в полном объеме. Но задолженность перед детьми он по-прежнему погашать не начал. Тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело.