Более 1 млн рублей пенсии незаконно получил бывший житель Камчатки Бывший житель Камчатки за 4 года незаконно получил более 1 млн рублей пенсии

Москва16 окт Вести.Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении 55-летнего бывшего жителя края, который четыре года незаконно получал пенсию с северными надбавками. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам расследования, повышенная пенсия с учетом надбавок и районного коэффициента была назначена фигуранту в январе 2014 года. В 2020 году мужчина, не выслужив необходимый срок в районе Крайнего Севера, сменил место жительство за пределами Камчатского края, автоматически потеряв право на северные выплаты.

При этом он не сообщил в отделение социального и пенсионного обеспечения Военного комиссариата города Петропавловска-Камчатского о смене места жительства и обстоятельствах, влияющих на размер его пенсии, и продолжал получать пенсию с необоснованным применением районного коэффициента 1.6, как для лица, проживающего в районе Крайнего Севера. Таким образом, действуя умышленно… похитил денежные средства в сумме 1 064 412 рублей 94 копейки, которые ежемесячно перечислялись на его расчетный счет в виде пенсии уточняется в канале Петропавловск-Камчатского суда на платформе MAX

Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года и удовлетворил гражданский иск представителя Минобороны о взыскании с осужденного незаконно полученной им пенсии.