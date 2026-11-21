Москва21 нояВести.Приморская прокуратура проверит информацию о невыплате заработной платы участнику специальной военной операции во Владивостоке. Об этом ведомство сообщает в MAX.
Публикация о возможном нарушении прав участника СВО была выявлена в ходе мониторинга соцсетей. По словам мужчины, он работал в одной из управляющих компаний без официального оформления трудовых отношений.
После прекращения работы ему не выплатили заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпускговорится в мессенджере
Проверку сведений проведет прокуратура Первомайского района Владивостока. При наличии оснований надзорное ведомство примет соответствующие меры.