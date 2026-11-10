Москва10 нояВести.Задолженность по зарплате 30 сотрудникам выплатила строительная организация в Приморье после вмешательства прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере МАХ.
Прокуратура Первомайского района города Владивостока провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что строительная организация более четырех месяцев не выплачивала заработную плату 30 работникам. Общая сумма задолженности превысила 13 млн рублейнаписали в пресс-службе
После вмешательства прокуратуры работодатель погасил задолженность в полном объеме.