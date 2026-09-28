Суд в Приамурье восстановил на работе сотрудницу, уволенную во время больничного

Специалиста по кадрам восстановили на работе решением суда в Приамурье Суд в Приамурье восстановил на работе сотрудницу, уволенную во время больничного

Москва28 сен Вести.Магдагачинский районный суд восстановил на работе специалиста по кадрам, уволенную во время больничного по уходу за ребенком, и постановил выплатить ей зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

Женщина ранее работала специалистом по кадрам в ООО "Амурская теплосетевая компания", однако после расторжения договора на эксплуатацию тепловых сетей в мае 2026 года она и ее коллеги перешли работать в муниципальное казенное предприятие "Комфорт". При этом трудового договора у женщины не оказалось: руководство утверждало, что их отношения носят гражданско-правовой характер.

В июле 2026 года директор МКП объявил истцу о прекращении трудовых отношений и отстранил ее от работы. Женщина в это время была на больничном из-за ухода за маленьким ребенком. Суд, рассмотрев материалы дела, включая переписку, списки сотрудников, проекты штатного расписания и свидетельские показания, пришел к выводу, что между сторонами возникли трудовые отношения. Доводы ответчика о гражданско-правовом характере занятости были признаны необоснованными написали в пресс-службе

Истец была восстановлена на работе, предприятие обязали сделать соответствующую запись в трудовой книжке.

Решение о восстановлении на работе должно быть исполнено немедленно.