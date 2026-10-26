На Камчатке с подрядчика взыскали в бюджет почти 3 млн рублей После вмешательства прокуратуры с подрядчика на Камчатке взыскали 3 млн рублей

Москва26 окт Вести.Арбитражный суд Камчатского края признал недействительным соглашение к муниципальному контракту на благоустройство исторического квартала, заключенное между учреждением и организацией, с подрядчика взыскано более 2,9 млн рублей, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

В бюджет возвращено 2 944 302 рубля 90 копеек говорится в сообщении

После вступления судебного акта в законную силу исполнительный документ направили в службу судебных приставов. Однако соответствующее производство своевременно возбуждено не было. Прокуратура провела проверку и внесла представление руководителю УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу. В результате чего взыскание было произведено в полном объеме.