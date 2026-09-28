С Камчатского водоканала взыскали 1,9 млн штрафа за загрязненные сточные воды

Почти 2 млн взыскали в предприятия на Камчатке за загрязнение окружающей среды С Камчатского водоканала взыскали 1,9 млн штрафа за загрязненные сточные воды

Москва28 сен Вести.По иску природоохранной прокуратуры суд взыскал 1,9 млн рублей штрафа с КГУП "Камчатский водоканал" за загрязнение окружающей среды, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны водных объектов. В пробах, отобранных на выпусках сточных вод, выявлено превышение допустимого содержания загрязняющих веществ. Причиненный окружающей среде ущерб составил 1,9 млн рублей написали в пресс-службе

Иск природоохранного прокурора к организации был удовлетворен. Решение вступило в силу.

Прокуратура контролирует фактическое возмещение причиненного ущерба.