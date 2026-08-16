После массовой погони катеров за косатками на Камчатке организована проверка

На Камчатке начали проверку после массовой погони катеров за косатками После массовой погони катеров за косатками на Камчатке организована проверка

Москва16 авг Вести.Природоохранная прокуратура намерена проверить организаторов морских экскурсий, чьи катера массово преследовали косаток в Авачинском заливе. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Камчатского края.

В начале августа не менее 17 катеров одновременно преследовали группу из шести морских млекопитающих в Авачинском заливе.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов морских прогулок, обеспечивающих экскурсии к местам обитания косаток говорится в сообщении

При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.