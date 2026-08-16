Москва16 авгВести.Природоохранная прокуратура намерена проверить организаторов морских экскурсий, чьи катера массово преследовали косаток в Авачинском заливе. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Камчатского края.
В начале августа не менее 17 катеров одновременно преследовали группу из шести морских млекопитающих в Авачинском заливе.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов морских прогулок, обеспечивающих экскурсии к местам обитания косатокговорится в сообщении
При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.