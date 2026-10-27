Суд признал недействительным договор на ₽9 млн о благоустройстве парка в Елизово

Договор на ₽9 млн о благоустройстве парка в Елизово признан недействительным Суд признал недействительным договор на ₽9 млн о благоустройстве парка в Елизово

Москва27 окт Вести.Арбитражный суд Камчатского края принял решение о признании недействительным договор на благоустройство парка в городе Елизово на Камчатке и вернул в бюджет более 9 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба суда.

Решение принято после прокурорской проверки, по итогам которой было установлено, что в 2024 году договор на установку скамеек, урн и обустройство детской площадки в парке отдыха у реки Половинка был заключен с нарушениями конкурентных процедур.

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск первого заместителя прокурора края Альберта Новопашина о признании недействительной сделки, заключенной в обход законодательства о контрактной системе говорится в публикации

Суд также удовлетворил требование о взыскании с ООО "Камстройиндустрия" в бюджет города более 9 млн рублей.