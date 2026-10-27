Москва27 октВести.Арбитражный суд Камчатского края принял решение о признании недействительным договор на благоустройство парка в городе Елизово на Камчатке и вернул в бюджет более 9 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба суда.
Решение принято после прокурорской проверки, по итогам которой было установлено, что в 2024 году договор на установку скамеек, урн и обустройство детской площадки в парке отдыха у реки Половинка был заключен с нарушениями конкурентных процедур.
Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск первого заместителя прокурора края Альберта Новопашина о признании недействительной сделки, заключенной в обход законодательства о контрактной системеговорится в публикации
Суд также удовлетворил требование о взыскании с ООО "Камстройиндустрия" в бюджет города более 9 млн рублей.